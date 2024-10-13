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Снегоуборочной техники не хватает в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прокуратура проверила состояние и число снегоуборочной техники.

Источник: Агентство «Москва»

Местным властям и руководителям коммунальных предприятий выдано 45 предостережений и 16 представлений о возможной ненадлежащей уборке снега. Не лучшая ситуация и в краевой столице.

В прокуратуре сообщили, что в двух муниципалитетах Вяземского района отсутствует спецтехника для уборки снега и льда. Также не заключены договоры на содержание и обслуживание дорог в зимний период, не закуплены реагенты от наледи.

В Хабаровске техника есть, но сильно изношена. Такая ситуация в Центральном, Индустриальном, Железнодорожном районах краевой столицы. Помимо этого у МУПов «Южное» и «Восток» не хватает персонала. Из-за этого своевременно очищать дороги от снега будет невозможно.

В Краснофлотском районе неправильно хранят антигололедные реагенты. А техника, стоящая на балансе МУП «Север», требует ремонта.

В Кировском районе нет нужного числа специалистов, а реагенты также хранятся с нарушениями норм.

ЖКХ