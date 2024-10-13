Сборная Беларуси по футболу стала лидером в группе в матчах Лиги Наций УЕФА

Национальная сборная Беларуси по футболу лидирует в своей группе после серии матчей Лиги Наций УЕФА.
Так после трех проведенных матчей белорусские футболисты не пропустили ни одного гола в свои ворота. Последняя игра со сборной Северной Ирландии также была напряженной, однако белорусский голкипер Федор Лапоухов продолжил свою серию. Матч закончился со счетом 0−0.
Это позволяет белорусам оставаться лидерами в своей группе С3. Первую строку своей группы Беларусь сейчас делит со сборной Болгарии с 5 баллами в активе.
Следующий матч Нацсборная Беларуси проведет во вторник, 15 октября, против команды Люксембурга. Начало встречи — в 21.45 по минскому времени.
Тем временем НОК Беларуси обсудил в МОК участие белорусов в международных соревнованиях.
А еще белоруска Соболенко обыграла американку Гауфф в Ухане и третий раз вышла в финал этого турнира.