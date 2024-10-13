Сборная Беларуси по футболу стала лидером в группе в матчах Лиги Наций УЕФА

Так после трех проведенных матчей белорусские футболисты не пропустили ни одного гола в свои ворота. Последняя игра со сборной Северной Ирландии также была напряженной, однако белорусский голкипер Федор Лапоухов продолжил свою серию. Матч закончился со счетом 0−0.