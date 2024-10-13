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В Красноярске в мкр. старая Покровка и Покровский отключили холодную воду

Застройщик в районе ул. Березина, 80 л повредил сети холодного водоснабжения.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске в микрорайонах старая Покровка и Покровский жителям отключили холодную воду.

Об этом сообщила компания «КрасКом».

По ее информации, застройщик при проведении земляных работ повредил сети холодного водоснабжения в районе ул. Березина, 80 л. Это и стало причиной приостановки подачи питьевой воды.

Без нее остались жители двух многоквартирных домов, частного сектора и административные здания на рынке «Енисейский привоз».

Полный список зданий и сроки завершения работ приведены на сайте службы 005.

Красноярцам с 09.00 часов автоцистернами КрасКом подвозит питьевую воду. Узнать, где находятся водовозки, жители могут в диспетчерской службе, позвонив по телефону 211−39−63.

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