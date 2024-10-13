В Красноярске в мкр. старая Покровка и Покровский отключили холодную воду

В Красноярске в микрорайонах старая Покровка и Покровский жителям отключили холодную воду.
Об этом сообщила компания «КрасКом».
По ее информации, застройщик при проведении земляных работ повредил сети холодного водоснабжения в районе ул. Березина, 80 л. Это и стало причиной приостановки подачи питьевой воды.
Без нее остались жители двух многоквартирных домов, частного сектора и административные здания на рынке «Енисейский привоз».
Полный список зданий и сроки завершения работ приведены на сайте службы 005.
Красноярцам с 09.00 часов автоцистернами КрасКом подвозит питьевую воду. Узнать, где находятся водовозки, жители могут в диспетчерской службе, позвонив по телефону 211−39−63.