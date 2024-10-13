В Воронеже 2,5 недели ночами можно будет наблюдать ярчайшую комету

В Воронеже с 13 по 30 октября в темное время суток можно будет наблюдать ярчайшую комету под названием Цзыцзиньшань — Atlas. Небесное тело приблизится к нашей планете на расстояние 70 млн км.
Следить за полетом кометы в ближайшие 2,5 недели можно вскоре после заката солнца. Она будет располагаться в западной или юго-западной части горизонта. Наблюдать за кометой лучше на открытой местности. Естественно, лучше всего это делать из телескопа.
Подробнее о том, где в небе искать яркую комету, можно узнать здесь.