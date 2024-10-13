Демешин вручил Прилепину грамоту Минсельхоза РФ на приёме в Хабаровске

«У нас работают настоящие профессионалы! На тех предприятиях, где я побывал за лето-осень, я увидел насколько внимательно, профессионально наши люди относятся к земле, выпускают качественную продукцию. Благодарю вас за самоотверженный труд и стремление к достижению высоких производственных результатов», — сказал он.