Демешин вручил Прилепину грамоту Минсельхоза РФ на приёме в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником и вручил награды наиболее отличившимся представителям отрасли, среди которых был глава пригородного хозяйства Сергей Прилепин. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
На торжественном приёме в краевой столице Демешин отметил успехи аграриев в этом году, которых те добились, несмотря на сложные погодные условия. В регионе ожидается прирост производства картофеля на 6%, молока — на 8%, овощей закрытого грунта — на 12%. Также ведется работа по восстановлению сельскохозяйственных земель.
На приеме губернатор вручил награды отличившимся работникам. Одним из них стал директор фермерского хозяйства Сергей Прилепин, который удостоился федеральной награды — почётной грамоты Минсельхоза России за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса. В завершение церемонии Демешин выразил аграриям благодарность за труд и призвал к дальнейшему развитию отрасли.
«У нас работают настоящие профессионалы! На тех предприятиях, где я побывал за лето-осень, я увидел насколько внимательно, профессионально наши люди относятся к земле, выпускают качественную продукцию. Благодарю вас за самоотверженный труд и стремление к достижению высоких производственных результатов», — сказал он.