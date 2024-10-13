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В МВД возбудили уголовное дело против пьяной сбившей насмерть рабочгео женщины

В МВД Башкирии сообщили детали произошедшего
Источник: Комсомольская правда

В отношении пьяной женщины, которая сбила насмерть дорожного рабочего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в МВД Башкирии.

ДТП произошло накануне, 12 октября в Иглинском районе Башкирии, когда 35-летняя женщина ехала за рулем автомобиля «Киа Спектра». Рабочий в тот момент был в специальной одежде со светоотражающими элементами на обочине дороги.

— По предварительным данным, она была настолько пьяна, что не стала нажимать на тормоз после столкновения, — передали в ведомстве.

В МВД также уточнили, что удар был насколько сильным, что пешеход влетел в салон машины. От полученных травм мужчина скончался на месте ЧП.

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