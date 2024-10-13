Евгений Кожевников возглавил совет директоров ХК «Авангард»

«В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал “Авангарда” будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать “Авангард” как спортивную организацию, в том числе Хоккейную Академию, которая является одной из лучших в России», — заявил Кожевников.