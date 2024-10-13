Евгений Кожевников возглавил совет директоров ХК «Авангард»

Евгений Кожевников, заместитель председателя правления компании «Газпром нефть» стал новым председателем совета директоров ХК «Авангард». Он сменил на этом посту Михаила Аверина.
«В начале нового сезона клуб переживает не самый простой период, но вся команда и персонал “Авангарда” будут прилагать максимальные усилия, чтобы наш клуб был среди лучших в КХЛ. Кроме того, мы продолжим комплексно развивать “Авангард” как спортивную организацию, в том числе Хоккейную Академию, которая является одной из лучших в России», — заявил Кожевников.
Евгений Кожевников является выпускником Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Он работает в компании «Газпром нефть» с 2016 года. Кожевников — победитель федерального конкурса для управленцев «Лидеры России». В молодости он участвовал в соревнованиях системы Федерации хоккея России, сообщили в пресс-службе клуба.