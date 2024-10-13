Перекрытие дорог в Ростове-на-Дону: Где ограничат движение автомобилей в октябре

С 16 по 19 октября, с 8:00 до 17:00, ограничат движение пешеходов в районе дома № 98 по улице Большой Садовой. Там будут вести ремонт фасада здания. пройти нельзя будет по восточной стороне проспекта Соколова — от Большой Садовой и до улицы Социалистической, а также по северной стороне улицы Социалистической на участке от дома № 119 и до проспекта Соколова.