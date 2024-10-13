Перекрытие дорог в Ростове-на-Дону: Где ограничат движение автомобилей в октябре

В Ростове-на-Дону со следующей недели на два месяца ограничат проезд на участке Буденновского проспекта. О временных ограничениях на движение транспорта и пешеходов в донской столице рассказали в департаменте автодорог городской администрации.
Так, с 15 октября и до 25 декабря, с 23:00 до 5:00 будет закрыт проезд для машин по Буденновскому проспекту на участке между улицами Максима Горького и Целиноградской.
С 16 по 19 октября, с 8:00 до 17:00, ограничат движение пешеходов в районе дома № 98 по улице Большой Садовой. Там будут вести ремонт фасада здания. пройти нельзя будет по восточной стороне проспекта Соколова — от Большой Садовой и до улицы Социалистической, а также по северной стороне улицы Социалистической на участке от дома № 119 и до проспекта Соколова.
В течение месяца, с 18 октября по 18 ноября, проезд для машин закроют на улице 14-я Линия у дома № 18/25 из-за работ на подземных коммуникациях.
А с 23 октября по 23 ноября нельзя будет проехать по улице Народного Ополчения — между домами № 35 и 39 В, а пешеходам нельзя будет ходить вдоль дома № 35. Причина — работы на подземных коммуникациях.