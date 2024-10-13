Запуска новых трамваев на маршрут № 10 дождались волгоградцы

Новых «Львят» теперь можно увидеть не только на Ангарском, но и в Жилгородке. Возить пассажиров по популярному маршруту № 10, который связывает Дзержинский и Центральный районы города, будут десять трамваев. Расписание движения останется прежним. В будние дни в первые рейсы с конечных станций трамваи будут отправляться в 5.30 утра. За исключением поздних вечерних рейсов интервал движения будет около 10 минут.