Запуска новых трамваев на маршрут № 10 дождались волгоградцы

В выходные чиновники сделали важные объявления, касающиеся транспортной сферы Волгограда: на популярный маршрут № 10 запустили новые трамваи, а скоростной трамвай вернется к работе в ноябре. Накануне губернатор вместе с главой города Владимиром Марченко оценили транспортную инфраструктуру и прокатились на новых «Львятах».
Новых «Львят» теперь можно увидеть не только на Ангарском, но и в Жилгородке. Возить пассажиров по популярному маршруту № 10, который связывает Дзержинский и Центральный районы города, будут десять трамваев. Расписание движения останется прежним. В будние дни в первые рейсы с конечных станций трамваи будут отправляться в 5.30 утра. За исключением поздних вечерних рейсов интервал движения будет около 10 минут.
Пока на Краснознаменской идет реконструкция путей, трамваи ходят до разворотного кольца на улице Радомской в Ворошиловском районе. По окончании ремонта конечной для «десятки» снова станет «Детский центр».
Пассажиропоток на этом направлении за год достигает 2,5 миллиона человек. Так что новый подвижной состав будет востребован не меньше, чем на маршруте № 2, где с июня также бегают десять новеньких голубых вагонов.
Все «Львята» уже давно в городе. Они прошли обязательные процедуры приемки, тестирования и обкатки. Закупили новые трамваи по инвестиционному соглашению между регионом, администрацией города и АО «ЭлектроТранспортПлюс». До конца года Волгоград получит все 62 трамвая моделей «Львенок» и «Невский». 38 из них будут ходить на линии скоростного трамвая, губернатор поставил задачу пустить движение в ноябре. Также глава региона поручил создать на конечных станциях нормальные условия для отдыха водителей.