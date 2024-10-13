Воронежцам напомнили пять правил вождения автомобиля осенью

— Если вы выехали ночью в зону густого тумана, идет дождь, а дорога не освещена, снижайте скорость до 30−40 км/ч и включайте «аварийку». Мигающие оранжевым светом лампочки помогут другим водителям лучше видеть вас. Важно, чтобы машину было заметно, когда вы припарковались. Поэтому останавливайтесь в хорошо освещенных местах, например, на заправке, либо включайте аварийную сигнализацию или как минимум габариты. При движении по трассе не забывайте о переключении света фар. Если пусто — используйте дальний, а при приближении к другому авто — переходите на ближний, — заключила Татьяна Сушкова.