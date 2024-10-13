Воронежцам напомнили пять правил вождения автомобиля осенью

В Воронеже пока что стоит ясная погода. Однако, согласно прогнозу синоптиков, в ближайшее время в регион придут туман, дожди и даже заморозки. Как отмечают в областной ГАИ, для автомобилистов смена сезона несет традиционные сложности.
— Водителям уже не приходится во время поездок наслаждать природными красотами за окном. Световой день становится короче, езду в потемках зачастую осложняет туман. Вовремя остановиться перед препятствием оказывается нелегко, так как интенсивность тормозов на мокром покрытии падает вдвое. Еще больше проблем возникает при прохождении поворотов: стоит лишь немного ошибиться с педалью газа и рулем, как автомобиль срывается с траектории, и чтобы выровнять ее требуется определенный уровень мастерства, иначе можно вылететь в кювет, — объясняет руководитель отдела пропаганды управления Госавтоинспекции по Воронежской области Татьяна Сушкова.
В связи с этим автомобилистам напомнили пять правил вождения осенью:
1. Следите за оптикой. Из-за неисправных фар, фонарей и дворников во время тумана вы не увидите препятствие или же другие автомобилисты не заметят вас.
2. Снижайте скорость. Входить в поворот осенью нужно на минимальной скорости и с запасом.
3. Будьте осторожны на лужах, под ними может прятаться яма. Лучше объехать такой участок или пройти его на маленькой скорости.
4. Правильно тормозите. Резкий удар по педали способен спровоцировать юз, поэтому тормозите плавно, используйте ритмичное торможение.
5. Соблюдайте дистанцию. Тормозной путь на скользкой дороге может увеличиться в полтора-два раза, поэтому обязательно оставляйте запас.
Также в ГАИ отмечают, что крайне опасны первые капли дождя. На дороге даже с очень хорошим покрытием всегда есть слой пыли и песка, который, намокнув, превращается в грязь. Поэтому автомобилистам необходимо сразу же снизить скорость. Крайне неприятен дождь ночью: попадая на стекло, капли образуют слой маленьких линз, которые сильно преломляют свет и ослепляют водителей.
Важно помнить о пешеходах, которые могут неожиданно оказаться на дороге. В непогоду они стремятся поскорее пересечь проезжую часть, чтобы укрыться от дождя. Будьте особенно осторожны перед «зеброй».
Однако самая сложная для водителя ситуация — это соединение всех перечисленных опасных факторов, что осенью не является редкостью.
— Если вы выехали ночью в зону густого тумана, идет дождь, а дорога не освещена, снижайте скорость до 30−40 км/ч и включайте «аварийку». Мигающие оранжевым светом лампочки помогут другим водителям лучше видеть вас. Важно, чтобы машину было заметно, когда вы припарковались. Поэтому останавливайтесь в хорошо освещенных местах, например, на заправке, либо включайте аварийную сигнализацию или как минимум габариты. При движении по трассе не забывайте о переключении света фар. Если пусто — используйте дальний, а при приближении к другому авто — переходите на ближний, — заключила Татьяна Сушкова.