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На Севастополь обрушился мощный ливень: в городе-герое очищают от грязи дороги и ремонтируют электросети 13 октября

В Севастополе устраняют последствия мощного ливня 13 октября 2024 г.

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Источник: Михаил Развожаев/Tg

На Крымский полуостров обрушился мощный ливень. В Севастополе потоки воды превратили в горные реки улицы городов и сел, грозовые разряды нарушили электроснабжение.

«Провел планерку по устранению последствий ночного дождя», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Руководитель города-героя поставил перед чиновниками задачу в кратчайшие сроки привести все в порядок.

Губернатор рассказал, что большая часть придомовых территорий и парков уже очищена от камней и грязи, которые «принесла» стихия. Убраны также сломанные деревья и ветки. Отработаны и все 12 заявок по очистке «ливневки».

«Большое скопление воды в моменте было на улицах Ревякина, Руднева, Пожарова, на спуске от площади Восставших, в районе Автовокзала и в районе улицы Новикова», — отметил Михаил Развожаев.

Как только вода ушла, сотрудники «Севавтодора», хотя на дворе была ночь, взялись за работу и привели дороги в порядок.

Из-за грозы произошло несколько аварийных отключений электричества. Энергетики кое-где наладили электроснабжение, но по отдельным адресам аварийно-восстановительные работы в разгаре.

На время, до улучшения погодных условий, прекращено движение паромов по маршруту «Артиллерийская бухта — Северная».