Калининградцы пожаловались на загрязнение реки Голубой

«Началось с прошлого четверга. Два-три дня было более менее, но в пятницу и субботу было не продохнуть. Вода мутная, темно-бирюзовая», — рассказал один из собеседников «Нового Калининграда». По словам второго, в районе ТЦ «55» на ул. Горького стоит сильный запах, «который слышно даже в машине с закрытыми окнами».