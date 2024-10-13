Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой

В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание на важность деятельности творческих работников по развитию белорусского искусства, объединяющего, а также помогающего людям найти смысл жизни. Также искусство, как заметил президент, дает направления на будущее, учит правде и справедливости, служению своей Родине.