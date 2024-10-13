Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 13 октября обратился к работникам культуры, сообщает пресс-служба президента.
Поздравляя работников культуры Беларуси с профессиональным праздником, Лукашенко подчеркнул, что национальная культура является бесконечным источником духовного и материального богатства белорусского народа. Также она составляет фундаментальную основу исторической самобытности и неотъемлемого права на суверенное и независимое существование.
Президент подчеркнул, что белорусы столетиями усердно собирали и приумножали культурную сокровищницу, укрепляли свою государственность. Кроме того, он назвал миссию всех белорусов, связанную с культурой.
— Сёння на ўсіх нас ускладзена высакародная місія па захаванні гэтай багацейшай спадчыны, — подчеркнул белорусский лидер.
В связи с этим Александр Лукашенко обратил внимание на важность деятельности творческих работников по развитию белорусского искусства, объединяющего, а также помогающего людям найти смысл жизни. Также искусство, как заметил президент, дает направления на будущее, учит правде и справедливости, служению своей Родине.
При этом Лукашенко заметил, что следует делать все возможное для того, чтобы в национальной культуре расцветали новые имена. А работникам культуры он сказал прославлять страну.
— Упэўнены, што і надалей вы будзеце рабіць усё магчымае, каб нацыянальная творчасць квітнела новымі імёнамі, праслаўляла цудоўную і непаўторную Беларусь — зямлю пад белымі крыламі, — резюмировал президент.
Между тем сборная Беларуси по футболу стала лидером в группе в матчах Лиги Наций УЕФА.