Филиппины Salamat: солнечный остров Негрос, жизнь и пандемия в ярких картинах хабаровчанки

В те тяжелые годы судьба коренной хабаровчанки Альбины Комирской, которая застряла на солнечных Филиппинах почти на два года, изменилась. Что тогда творилось в голове нашей землячки — известно только ей одной. И вот свои мысли о жизни, любви, страхах и переживаниях вдали от родных и близких она стала выражать в своих красочных картинах.
Яркие большие полотна художника до середины октября можно было увидеть в Арт-подвальчике, но скоро одни из них перекочуют в квартиру нашей землячки, а другие отправятся по российским городам. Кстати, в те пандемийные годы на Филиппинах Альбина организовала похожую персональную выставку, и местные жители в первые же дни раскупили картины россиянки.