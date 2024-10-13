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Филиппины Salamat: солнечный остров Негрос, жизнь и пандемия в ярких картинах хабаровчанки

Пандемия коронавируса оставила большой след в жизни многих людей.

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В те тяжелые годы судьба коренной хабаровчанки Альбины Комирской, которая застряла на солнечных Филиппинах почти на два года, изменилась. Что тогда творилось в голове нашей землячки — известно только ей одной. И вот свои мысли о жизни, любви, страхах и переживаниях вдали от родных и близких она стала выражать в своих красочных картинах.

Яркие большие полотна художника до середины октября можно было увидеть в Арт-подвальчике, но скоро одни из них перекочуют в квартиру нашей землячки, а другие отправятся по российским городам. Кстати, в те пандемийные годы на Филиппинах Альбина организовала похожую персональную выставку, и местные жители в первые же дни раскупили картины россиянки.

искусство