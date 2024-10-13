Филиппины Salamat: солнечный остров Негрос, жизнь и пандемия в ярких картинах хабаровчанки

В те тяжелые годы судьба коренной хабаровчанки Альбины Комирской, которая застряла на солнечных Филиппинах почти на два года, изменилась. Что тогда творилось в голове нашей землячки — известно только ей одной. И вот свои мысли о жизни, любви, страхах и переживаниях вдали от родных и близких она стала выражать в своих красочных картинах.