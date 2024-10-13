В селе Богородское Хабаровского края отключат свет и тепло

Снабжающая теплом и светом центр Ульчского района «Теплоэнергетическая компания “Уссури” сообщила, что 17 октября 2024 года в период с 10:00 до 15:00 в селе Богородское планируется отключение электрической энергии общей продолжительностью 5 часов, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
Помимо света у жителей Богородского не будет отопления, горячего и холодного водоснабжения. Однако работы могут быть выполнены до 14:00, с сокращением на один час от запланированного периода. Специалистами будут проводиться работы по монтажу нового газопоршневого агрегата.
Напомним, на электростанцию в Богородском приобрели дополнительный газопоршневой агрегат мощностью 2 Мегаватта. Это обеспечит надежность энергоснабжения населения в случае выхода из строя основных элементов станции.