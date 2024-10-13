В селе Богородское Хабаровского края отключат свет и тепло

Помимо света у жителей Богородского не будет отопления, горячего и холодного водоснабжения. Однако работы могут быть выполнены до 14:00, с сокращением на один час от запланированного периода. Специалистами будут проводиться работы по монтажу нового газопоршневого агрегата.