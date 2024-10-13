Премия «Золотой граммофон»: блеск и роскошь российской эстрады

С 2003 года топ-10 песен «Золотого граммофона» можно было также услышать и в эфире Первого канала. Зрители голосовали за ту или иную песню в прямом эфире. И так было до декабря 2005 года. Потом вместо «Золотого граммофона» в эфире Первого канала появился хит-парад под названием «Высшая лига». Но не пугайтесь, «Золотой граммофон» никуда не ушел, просто остался только на «Русском радио». Как говорится, вернулся туда, откуда пришел.