Семь новых артезианских скважин появится в Ростовской области до конца года

Как объяснил министр, работы проводятся в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». Ремонт провели на скважинах в поселках Воронцовка, Двуречье, Мокрый Батай и станице Кировской, обеспечив тем самым водой более 2,3 тысячи человек. Кроме того, проделан капремонт в поселке Светоч Милютинского района, — перечислил Сергей Сизиков. — Работы проведены и в хуторах Грузинов и Общий Морозовского района. После капремонта мощность скважин составляет десять кубометров в час.