Семь новых артезианских скважин появится в Ростовской области до конца года

В Ростовской области до конца текущего года пробурят семь новых артезианских скважин. Помимо этого отремонтируют еще восемь. О запланированных работах рассказал министр ЖКХ региона Сергей Сизиков.
Как объяснил министр, работы проводятся в рамках госпрограммы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области». Ремонт провели на скважинах в поселках Воронцовка, Двуречье, Мокрый Батай и станице Кировской, обеспечив тем самым водой более 2,3 тысячи человек. Кроме того, проделан капремонт в поселке Светоч Милютинского района, — перечислил Сергей Сизиков. — Работы проведены и в хуторах Грузинов и Общий Морозовского района. После капремонта мощность скважин составляет десять кубометров в час.
Кроме того, в Веселовском районе построено пять новых скважин: по две в поселке Веселом и хуторе Нижнесоленом и одна в хуторе Ленинский. Еще две появятся до конца текущего года в Матвееве Кургане.
— Кроме того, из резервного фонда правительства региона выделены средства на обновление трех артезианских скважин в слободе Маньково-Березовской Милютинского района, хуторе Майкопский Зимовниковского района и хуторе Селезнев Матвеево-Курганского района, — добавил министр. — Завершить работы планируется до конца ноября.