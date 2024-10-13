Картофель подорожал в Ростовской области почти на треть из-за засухи

Напомним, в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» агроном сектора карантина растений и семеноводства «Центра оценки качества зерна» Владимир Косов объяснил большую разницу в цене тем, что в прошлом году из-за благоприятных погодных условий был собран очень хороший урожай картофеля. А при засухе этого года нынешние результаты не радуют. Также на цене сказалось и подорожание средств защиты, рабочей силы и различных сопутствующих товаров, необходимых для выращивания. К тому же, в это время картофель в Ростовскую область везли на продажу и из других областей, и из соседней Белоруссии. А сейчас все наоборот — донские фермеры отправляют выращенный овощ в другие части страны.