«Комета нас видела!» Как петербуржцы ловят на горизонте пришелицу с хвостом

«Расстояние от кометы до Земли сейчас составляет половину астрономической единицы — около 70 миллионов километров, это половина расстояния до Солнца, — рассказывает Николай. — А две недели назад, когда было максимальное сближение кометы с Солнцем, комета находилась на расстоянии 58 миллионов километров от Солнца — чуть ближе, чем Меркурий, то есть все-таки она достаточно близко к нему подошла. К счастью, комета не развалилась на орбите, распустила хвост, за счет того, что Солнце выдувает солнечным ветром замороженные частички на комете, они образуют облако, и на орбите вытягивается газопылевой хвост. /…/ Диаметр ядра составляет где-то 2−3 километра, пока точно не известно. Прогнозируется, что эта комета будет отнесена к категории “большие кометы”. Предыдущая комета такой яркости была в 2020 году».