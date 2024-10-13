Сбор денег в школах: в Минпросвещения сделали заявление

Минпросвещения провело совещание с участием более двух тысяч руководителей организаций образования, представителей территориальных департаментов. На мероприятии разъяснили вопросы коррупции.
Особое внимание уделили предотвращению незаконного сбора денег на территории организаций образования под разными предлогами, а также нарушениям, связанным с профессиональной деятельностью педагогов.
В ведомстве напомнили, что педагогов запрещено привлекать к работам, не связанным с их профессиональной деятельностью, и возлагать на них обязанность по приобретению товаров и услуг.
При выявлении фактов незаконного сбора денег или других коррупционных проявлений рекомендуется сообщать по номеру: +7 (7172) 74 23 92.
Отметим, согласно закону РК «О статусе педагога», при осуществлении педагогом профессиональной деятельности не допускаются:
- привлечение его к видам работ, не связанным с профессиональными обязанностями;
- истребование у него отчетности либо информации, не предусмотренной законодательством Республики Казахстан в области образования;
- проведение проверок, не предусмотренных законами Республики Казахстан; возложение на него обязанности по приобретению товаров и услуг.