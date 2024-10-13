«У нас приподнялся пол»: соседка рассказала детали хлопка в Уфе

— Почувствовали запаха газа, проверили у себя газовые конфорки. У нас все было в порядке, вызвала газовую службу. Буквально на две секунды отложила телефон, и хлопок. У нас приподнялся пол, мы схватили детей в первую очередь, — рассказала уфимка телеканалу «Вся Уфа».