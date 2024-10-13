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«У нас приподнялся пол»: соседка рассказала детали хлопка в Уфе

В момент хлопка в Уфе хозяин квартиры выпивал с подругой
Источник: Комсомольская правда

Соседка сверху квартиры, в которой раздался хлопок, рассказала подробности случившегося. По ее словам, хозяин злоупотреблял алкоголем и часто устраивал пьянки. Также выяснилось, что в тот день он выпивал с 31-летней пострадавшей.

— Почувствовали запаха газа, проверили у себя газовые конфорки. У нас все было в порядке, вызвала газовую службу. Буквально на две секунды отложила телефон, и хлопок. У нас приподнялся пол, мы схватили детей в первую очередь, — рассказала уфимка телеканалу «Вся Уфа».

По ее словам, мужчина злоупотреблял алкоголем, периодически устраивал пьянки и шумел. Журналисты Mash Batash выяснили, что перед хлопком он выпивал и развлекался со своей 31-летней подругой. После случившегося обоих госпитализировали.

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