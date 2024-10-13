Мэр Сергей Петрин: «У нового памятника Бунина организуем книгообмен и установим лавочки»

— В 2025 году займемся благоустройством пешеходной связи Петровской набережной и исторического центра Воронежа, — добавил Сергей Петрин. — Об этом недавно говорил с активом экскурсоводов и гидов. О встрече с ними расскажу подробнее, как только будут сформулированы все предложения и формы удобной работы с туристическим сообществом. На мой взгляд, лучше всего это делать в условиях ранее созданного Координационного совета по туризму, просто надо проводить его чаще. Кстати, приглашение на экскурсию по историческому центру от Владимира Размустова принял. И состояние территории, где размещалась первая воронежская крепость, оценю сам, и по городу любимому прогуляюсь!