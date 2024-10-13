Мэр Сергей Петрин: «У нового памятника Бунина организуем книгообмен и установим лавочки»

Мэр Воронежа Сергей Петрин с губернатором Александром Гусевым и коллегами из правительства области принял участие в открытии арт-объекта, посвященного великому писателю Ивану Бунину. Об этом глава администрации столицы Черноземья сообщил в своем телеграм-канале.
Сергей Петрин (в центре) принял участие в церемонии открытии арт-объекта, посвященного Ивану Бунину. предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
Скульптурную композицию, которую создал белорусский художник Александр Слепов, установили на территории первой очереди Петровской набережной. Напомним, что ее благоустройство завершили в этом году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
На церемонии открытия арт-объекта Сергей Петрин сообщил, что по поручению Александра Гусева возле новой скульптуры проработают установку книгообмена, по аналогии с тем, что уже есть у парка «Орленок». Также возле арт-объекта появятся освещение и лавочки.
Мэр также рассказал, что на Адмиралтейской площади на кнехтах (тумбах, вокруг которых обматываются веревки с водных судов) установили таблички с изображением кораблей, названных в честь Воронежа. Их дизайн разработал член Союза архитекторов Владимир Чесноков, а тексты написал Николай Титоренко. К новому году на площади разместят каток.
На кнехтах установили таблички с изображением кораблей, названных в честь Воронежа. предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.
— В 2025 году займемся благоустройством пешеходной связи Петровской набережной и исторического центра Воронежа, — добавил Сергей Петрин. — Об этом недавно говорил с активом экскурсоводов и гидов. О встрече с ними расскажу подробнее, как только будут сформулированы все предложения и формы удобной работы с туристическим сообществом. На мой взгляд, лучше всего это делать в условиях ранее созданного Координационного совета по туризму, просто надо проводить его чаще. Кстати, приглашение на экскурсию по историческому центру от Владимира Размустова принял. И состояние территории, где размещалась первая воронежская крепость, оценю сам, и по городу любимому прогуляюсь!