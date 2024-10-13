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Играл и пел: умер народный артист Татарстана Фан Валиахметов

Народный артист Татарстана и Башкортостана скончался в 73 года.

Источник: Аргументы и факты

Скончался известный певец и гармонист, народный артист Татарстана и Башкортостана Фан Гависович Валиахметов.

Окончив Уфимское училище искусств, артист создал свою концертную бригаду и гастролировал по городам и районам Башкирии, Татарстана, по другим регионам России.

Информации о диагнозе артиста пока нет. По данным «Челнинских известий», на здоровье Фана Гависовича повлияли и перенесенный ковид, и перелом ноги, из-за чего долгие восемь месяцев он был прикован к постели.

Всемирный конгресс татар, Всероссийская общественная организация «Татарские села России» и Тюркский национально-просветительский центр «Рамазан» Республики Башкортостан неоднократно проводили Всероссийский конкурс певцов-исполнителей татарской песни «Үзем уйныйм, үзем җырлыйм!» («И играю, и пою»), посвящённый творчеству народного артиста Республики Татарстан и Республики Башкортостан Фана Валиахметова.