На улице Кирова высадили около 1700 кустарников и деревьев

На одной из улиц Братска проводят озеленение. Высажено около 1700 кустарников и деревьев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Александр Дубровин.
— Заканчивается озеленение улицы Кирова в Братске. Осталось высадить около 300 корней. На обновленной прогулочной улице появится хоста, спирея, барбарис, сосна горная и другие многолетние растения, — говорится в сообщении.
Всего высажено 1700 кустарников и деревьев. Кроме того, в Братске сейчас проводят обрезку деревьев на других площадках. Она проводится для того, чтобы омолодить насаждения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиминском районе на федеральной трассе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. 62-летняя водитель иномарки Hyundai Solaris выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовым автомобилем. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.