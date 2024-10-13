Потерявший сознание актер Чабан рассказал о самочувствии

«Я, честно говоря, не ожидал такого сильного резонанса по поводу происшедшего, но хочу всех сочувствующих и переживающих успокоить — все нормально. Мне сделали КТ — сосуды в порядке, анализ крови — все в порядке… Мы так подумали, поговорили — скорее всего, это просто психосоматика, связанная просто с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Мы спектакль не играли с марта и, видимо, я просто перенервничал», — сказал Чабан на видео, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».