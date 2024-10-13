Потерявший сознание актер Чабан рассказал о самочувствии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РИА Новости. Актер Григорий Чабан, который потерял сознание на сцене во время спектакля в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, рассказал, что с ним уже все нормально.
Ранее РИА Новости в театре сообщили, что актеру стало плохо во время спектакля в субботу, он потерял сознание. Сразу вызвали скорую помощь и актера увезли в больницу, где ему предстояло обследование. Спектакль «Три сестры» в связи с состоянием здоровья артиста был перенесен на 2 декабря.
«Я, честно говоря, не ожидал такого сильного резонанса по поводу происшедшего, но хочу всех сочувствующих и переживающих успокоить — все нормально. Мне сделали КТ — сосуды в порядке, анализ крови — все в порядке… Мы так подумали, поговорили — скорее всего, это просто психосоматика, связанная просто с излишней моей ответственностью по поводу происходящего. Мы спектакль не играли с марта и, видимо, я просто перенервничал», — сказал Чабан на видео, размещенном на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Чабан в настоящее время является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета.
Григорий Чабан родился в 1985 году в Ленинграде. Окончил СПГАТИ в 2012 году (курс Ю. М. Красовского) и был принят в труппу театра Ленсовета. Снимался в фильмах: «Актер», «Хармс», «Бывшие», «Клим», «Спутники», «Контрибуция» и других. C 2020 года — актер БДТ имени Товстоногова.