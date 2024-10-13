Гору Стрельную в Самарской области атаковали пятнистые хищники

В Самарской области гору Стрельную атаковали пятнистые хищники: здесь наблюдают массовый лет кокцинеллид. Эти сложным словом называют знакомым всем божьих коровок. В Жигулевском заповеднике обитают целых 53 вида этих насекомых.
— Сами божьи коровки и их личинки — хищники, питающиеся тлями, червецами и другими мелкими насекомыми, но немногие виды являются растительноядными, — рассказали в Жигулевском заповеднике.
Когда наступает осень, божьи коровки ищут укромные места. Они прячутся под корой деревьев, под листвой, внутри сараев, навесов или даже домов. В спячку уходят большими группами, а в Жигулевском заповеднике одним из самых известных мест массовой зимовки божьих коровок является гора Стрельная.