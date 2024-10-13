Поп-певец Митя Фомин заявил, что всем музыкантам нужно отдыхать

Фомин подчеркнул, что артисты — не железные, и им необходимо чувствовать в себе силы, чтобы продолжать дарить эмоции поклонникам. В беседе с НСН певец отметил, что если музыкант не будет отдыхать и восстанавливать силы, то и «отдавать будет нечего».