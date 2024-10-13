В Новосибирске дадут концерт на День народного единства

В мэрии Новосибирска рассказали, как планируют отпраздновать День народного единства. К празднику запланированы интерактивные программы, концерты, выставки, кинолектории и другие мероприятия.
— Традиционно Новосибирский городской духовой оркестр приглашает на тематический концерт 5 ноября в 15.00, который состоится в ДК им. М. Горького. Вход свободный, — сообщили в мэрии в ответ на запрос КП-Новосибирск.
В Честь Дня народного единства управление общественных связей мэрии Новосибирска также готовит XI форум городских сообществ «Активный город» под лозунгом «Сила в единстве». Свои мероприятия будут также в библиотеках и в ТОС.