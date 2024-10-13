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В Новосибирске дадут концерт на День народного единства

Он пройдет в ДК им. Горького.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Новосибирска рассказали, как планируют отпраздновать День народного единства. К празднику запланированы интерактивные программы, концерты, выставки, кинолектории и другие мероприятия.

— Традиционно Новосибирский городской духовой оркестр приглашает на тематический концерт 5 ноября в 15.00, который состоится в ДК им. М. Горького. Вход свободный, — сообщили в мэрии в ответ на запрос КП-Новосибирск.

В Честь Дня народного единства управление общественных связей мэрии Новосибирска также готовит XI форум городских сообществ «Активный город» под лозунгом «Сила в единстве». Свои мероприятия будут также в библиотеках и в ТОС.

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