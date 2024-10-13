Вестибюль «Площади восстания» закрывали на вход из-за остановки эскалатора

На вход закрывали именно вестибюль 1. Он был недоступен с 10:57 до 11:12. После «Площадь восстания» заработала в обычном режиме.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль «Площади Восстания» закрывали на вход 7 октября по аналогичной причине.
Внезапная остановка эскалатора стала причиной закрытия станции метрополитена «Площадь Восстания». Информация об изменениях в режиме работы появилась в Telegram-канале петербургской подземки.
На вход закрывали именно вестибюль 1. Он был недоступен с 10:57 до 11:12. После «Площадь восстания» заработала в обычном режиме.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что вестибюль «Площади Восстания» закрывали на вход 7 октября по аналогичной причине.