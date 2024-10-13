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Жители Ростова пожаловались на грязную с неприятным запахом воду в кранах

Ростовчане соревнуются в остроумии, комментируя грязную воду в своих квартирах
Источник: Комсомольская правда

В Ростове жители пожаловались на грязную воду, которая течет из кранов в их квартирах. Судя по сообщениям в городских пабликах в соцсетях, проблемы присутствуют на нескольких улицах.

— У вас молотый кофе или растворимый? — горько шутят ростовчане, показывая коричневую воду в ванной.

— На Еременко — молотый! — утверждает одна из читательниц.

— За неделю на Новаторов, 30, корпус 1, холодную воду отключали три раза. Целый день ее нет, а вечером дают: из крана идет просто жижа, вонь страшная, сантехника вся грязная, — это крик души жительницы дома.

— На Врубовой такая же вода. Бывала, конечно, и раньше грязная. Но чтобы такая — в первый раз.

Присоединились к жалобам в комментариях и жители Ростовской области.

— А у нас в Донецке «темное нефильтрованное», — показали читатели, как из крана в ведро набирается рыжевато-коричневая жидкость.