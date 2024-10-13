Жители Ростова пожаловались на грязную с неприятным запахом воду в кранах

В Ростове жители пожаловались на грязную воду, которая течет из кранов в их квартирах. Судя по сообщениям в городских пабликах в соцсетях, проблемы присутствуют на нескольких улицах.
— У вас молотый кофе или растворимый? — горько шутят ростовчане, показывая коричневую воду в ванной.
— На Еременко — молотый! — утверждает одна из читательниц.
— За неделю на Новаторов, 30, корпус 1, холодную воду отключали три раза. Целый день ее нет, а вечером дают: из крана идет просто жижа, вонь страшная, сантехника вся грязная, — это крик души жительницы дома.
— На Врубовой такая же вода. Бывала, конечно, и раньше грязная. Но чтобы такая — в первый раз.
Присоединились к жалобам в комментариях и жители Ростовской области.
— А у нас в Донецке «темное нефильтрованное», — показали читатели, как из крана в ведро набирается рыжевато-коричневая жидкость.