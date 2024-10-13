МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Искусственное ухо с уникальной конструкцией представили на выставке всероссийского фестиваля «Наука 0+». Разработка стала результатом фундаментальных исследований сотрудников НИТУ МИСИС по гранту Российского научного фонда (РНФ), изобретение можно рассмотреть и потрогать руками на стенде РНФ в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова, передает корреспондент ТАСС.
«Эта ушная раковина из полимерных материалов обладает уникальной структурой. В отличие от аналогов, она имеет гироидную структуру — как на крыльях некоторых бабочек, что нужно для лучшего распределения в ткани сосудов. В будущем эти и другие технологии биопечати, в том числе печать в магнитном биопринтере, могут быть использованы на МКС для создания полых органов», — сказала ТАСС заместитель начальника пресс-службы фонда Юлия Красильникова.
В отличие от других имплантов, разработка российских ученых не только повторяет форму здорового уха, но и учитывает биомеханику этого органа. Этого удалось добиться благодаря исследованиям свойств ушной раковины, в основе которой полимерные материалы сочетались с живыми клетками.
Авторами разработки стали ученые НИТУ МИСИС и лаборатории биотехнических исследований «3Д биопринтинг солюшенс». Руководителем проекта выступил Федор Сенатов, возглавляющий Институт биомедицинской инженерии Университета МИСИС.
Проект «Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны более чем на 400 площадках, а также за рубежом. В столице проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Мероприятия фестиваля проходят 11−13 октября в МГУ и других вузах, парке «Зарядье», Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, а также в музеях, научных центрах и технологических компаниях. В программе — лекции, мастер-классы и научные шоу, интерактивные выставки, телемосты, показы научных фильмов, состязания роботов, научные бои, экскурсии, интеллектуальные соревнования и многое другое.
Партнерами «Наука 0+» выступают En+ Group и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», госкорпорация «Росатом» и проект «Атомариум», Postgres Pro, Сбер, Российский научный фонд и проект «В центре науки». ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.