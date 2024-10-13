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Под Полоцком ГАИ оштрафовала босого белоруса без фликера

Белорус без обуви получил штраф ГАИ за хождение по дороге без фликера
Источник: Комсомольская правда

В Полоцком районе сотрудники ГАИ оштрафовали пешехода без фликеров и обуви, рассказали в телеграм-канале «ГАИ ВИтебщины» УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Мужчину на проезжей части без световозвращающих элементов заметил наряд ГАИ в деревне Сухой Бор. Пешеход шел по проезжей части в темное время суток без фликеров, но еще он был без обуви — только в порванных носках.

— Речь пешехода была невнятной, объяснить почему он находится на проезжей не мог, — прокомментировали в пресс-службе.

Пьяный пешеход от прохождения медосвидетельствования отказался. Его привлекли к административной ответственности.

В ГАИ напомнили, что о нетрезвых пешеходах следует сообщать в 102.

Еще мужчина погиб из-за лося, выбежавшего на дорогу на подъезде к Могилеву. Ранее ГАИ дало простой совет, как избежать повреждений от диких животных на дороге.

И директор фирмы в Минске может сесть на 10 лет за мошенничество с поставками: «Похитил 400 тысяч рублей у шести организаций».