Под Полоцком ГАИ оштрафовала босого белоруса без фликера

В Полоцком районе сотрудники ГАИ оштрафовали пешехода без фликеров и обуви, рассказали в телеграм-канале «ГАИ ВИтебщины» УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Мужчину на проезжей части без световозвращающих элементов заметил наряд ГАИ в деревне Сухой Бор. Пешеход шел по проезжей части в темное время суток без фликеров, но еще он был без обуви — только в порванных носках.
— Речь пешехода была невнятной, объяснить почему он находится на проезжей не мог, — прокомментировали в пресс-службе.
Пьяный пешеход от прохождения медосвидетельствования отказался. Его привлекли к административной ответственности.
В ГАИ напомнили, что о нетрезвых пешеходах следует сообщать в 102.
Еще мужчина погиб из-за лося, выбежавшего на дорогу на подъезде к Могилеву. Ранее ГАИ дало простой совет, как избежать повреждений от диких животных на дороге.
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