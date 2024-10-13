Парковки и санузлы появятся у переправы на остров Ольхон в Иркутской области

— Завершается ремонт подъезда к ледовой переправе на Ольхон в заливе Куркут. Там должны быть оборудованы парковочные места и санитарные узлы. Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона поручено проработать их создание. Эта территория является особо охраняемой, работы должны быть согласованы с администрацией Прибайкальского национального парка, — говорится в сообщении.