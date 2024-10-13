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Парковки и санузлы появятся у переправы на остров Ольхон в Иркутской области

Более 30 километров дорог отремонтируют в Ольхонском районе
Источник: Комсомольская правда

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ознакомился с ходом проведения ремонтных дорог в Ольхонском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

— Завершается ремонт подъезда к ледовой переправе на Ольхон в заливе Куркут. Там должны быть оборудованы парковочные места и санитарные узлы. Министерству транспорта и дорожного хозяйства региона поручено проработать их создание. Эта территория является особо охраняемой, работы должны быть согласованы с администрацией Прибайкальского национального парка, — говорится в сообщении.

Губернатор региона Игорь Кобзев ознакомился с ходом реконструкции дороги Тогот-Курма. Ее возобновили в этом году. Планируется, что работы завершатся в 2027 году.

Самые крупные работы ведутся на острове Ольхоне. Это капитальный ремонт и ремонт трех участков, общая протяженность которых составляет 12 километров. На некоторых участках уже идет укладка асфальтобетонного покрытия.