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Омичка Марина Ковалева стала бронзовым призером Московского марафона

Омская бегунья Марина Ковалева преодолела марафонскую дистанцию за 2 часа 30 минут 53 секунды, уступив лидеру гонки меньше минуты
Источник: Комсомольская правда

Омская бегунья Марина Ковалёва заняла третье место на Московском марафоне-2024. Победу одержала другая знакомая омичам спортсменка — Александра Морозова, которая также стала победительницей Сибирского международного марафона-2024. Морозова вырвалась в лидеры на последнем километре, обогнав Ковалёву и эфиопку Нурит Шимель Имам, которая заняла второе место.

Марина Ковалёва — победительница Московского марафона-2022 и 4-кратный чемпион Омского марафона. В этом году она добавила к своим наградам победу на дистанции 10 км на SIM-2024.