Омичка Марина Ковалева стала бронзовым призером Московского марафона

Омская бегунья Марина Ковалёва заняла третье место на Московском марафоне-2024. Победу одержала другая знакомая омичам спортсменка — Александра Морозова, которая также стала победительницей Сибирского международного марафона-2024. Морозова вырвалась в лидеры на последнем километре, обогнав Ковалёву и эфиопку Нурит Шимель Имам, которая заняла второе место.