«Мама с тремя сестрами были в гостях, когда дом загорелся». Ребенок с бабушкой и ее сожителем погибли во время пожара под Шарковщиной

В Шарковщинском районе при пожаре в частном доме обнаружены тела троих погибших людей, сообщили в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла ночью 13 октября в агрогородке Германовичи. Спасателям сообщили очевидцы о пожаре в деревянном доме, где проживает многодетная семья. В момент пожара дома были мальчик 2020 года рождения и его бабушка с сожителем. Хозяйка дома, мама мальчика с тремя дочками в эту ночь были в гостях.
К моменту прибытия пожарных нарядов дом уже горел открытым пламенем. Огонь уничтожил кровлю, потолочное перекрытие и имущество в доме. Причина пожара устанавливается.
— С матерью погибшего мальчика сейчас работает психолог МЧС, — прокомментировали в пресс-службе.
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