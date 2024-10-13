«Мама с тремя сестрами были в гостях, когда дом загорелся». Ребенок с бабушкой и ее сожителем погибли во время пожара под Шарковщиной

Трагедия произошла ночью 13 октября в агрогородке Германовичи. Спасателям сообщили очевидцы о пожаре в деревянном доме, где проживает многодетная семья. В момент пожара дома были мальчик 2020 года рождения и его бабушка с сожителем. Хозяйка дома, мама мальчика с тремя дочками в эту ночь были в гостях.