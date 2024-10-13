Депутат Бородин просит проверить Литвина после потасовки с фанатами «СКА-Ростов»

Напомним, накануне в Москве состоялся футбольный матч между командами Медиалиги: играли клуб Басты «СКА-Ростов» и Lit Energy, которым владеет Михаил Литвин. В какой-то момент якобы из-за обидных кричалок, сообщает спортивный журналист Иван Карпов, случился конфликт между блогером и фанатом ростовского клуба. В инцидент вмешался Баста, успокоив фанатов. А обоих участников конфликта удалили с поля, и лишь после этого игра продолжилась.