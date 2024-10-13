Депутат Бородин просит проверить Литвина после потасовки с фанатами «СКА-Ростов»

Конфликт блогера-миллионника Михаила Литвина с фанатом команды Медиалиги «СКА-Ростов», которой владеет певец Баста, имеет продолжение. Так, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что после инцидента запросит проверку информации военного билета блогера.
В подтверждение своих слов политик прикрепил отрывок из программы с участием Михаила Литвина, где последний ответил на вопрос ведущего о службе в армии.
— Я купил, — сказал гость программы, не объясняя, шутка это или сказано всерьез.
Депутат Бородин прокомментировал эти слова.
— Обратимся, чтобы по данному факту провели проверку и выяснили, как данный блогер проходил военно-врачебную комиссию, — написал на своей странице в соцсети Виталий Бородин.
Напомним, накануне в Москве состоялся футбольный матч между командами Медиалиги: играли клуб Басты «СКА-Ростов» и Lit Energy, которым владеет Михаил Литвин. В какой-то момент якобы из-за обидных кричалок, сообщает спортивный журналист Иван Карпов, случился конфликт между блогером и фанатом ростовского клуба. В инцидент вмешался Баста, успокоив фанатов. А обоих участников конфликта удалили с поля, и лишь после этого игра продолжилась.