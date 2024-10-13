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После морозной ночи в Волгоград придет потепление

Днем температура поднимется до +14 градусов.

Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 93% 752 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в ночь на понедельник, 14 октября 2024, ударит легкий морозец, местами по области температура опустится до −7 градусов. После в начале рабочей недели вернется тепло. Днем температура поднимется до +14 градусов. Какой будет погода в середине октября в Волгограде, рассказали синоптики.

По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, в ночь на 14 октября в Волгоградской области похолодает до +2…-3 градусов, при прояснении ударит мороз до −7. Днем будет сильный ветер, местами порывы достигнут 15−20 м/с. Утром и днем в районах пройдут кратковременные дожди, на градусниках будет +5…+10. Во вторник, 15 октября, местами тоже будет дождь. Ночью температура будет колебаться от +1 до +6, хотя при прояснении местами будут заморозки до −3. Днем в южных районах воздух прогреется до +11…+16. Такую же погоду прогнозируют на 16 октября, но уже без заморозков в регионе.

В Волгограде 14 октября будет ветрено, но обойдется без существенных осадков. Ночью будет около нуля: +1…-1, днем около +6 градусов. Ночью 15 октября будет теплее: +4…+6. Утром и денем ожидаются кратковременные дожди и ветер. Воздух прогреется до +8. А в среду, 16 октября, зарядят дожди и будет туман, зато тепло: ночью +5…+7, днем +12…+14.