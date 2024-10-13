После морозной ночи в Волгоград придет потепление

По прогнозу погоды Волгоградского ЦГМС, в ночь на 14 октября в Волгоградской области похолодает до +2…-3 градусов, при прояснении ударит мороз до −7. Днем будет сильный ветер, местами порывы достигнут 15−20 м/с. Утром и днем в районах пройдут кратковременные дожди, на градусниках будет +5…+10. Во вторник, 15 октября, местами тоже будет дождь. Ночью температура будет колебаться от +1 до +6, хотя при прояснении местами будут заморозки до −3. Днем в южных районах воздух прогреется до +11…+16. Такую же погоду прогнозируют на 16 октября, но уже без заморозков в регионе.