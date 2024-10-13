«Миссис Россия International 2024» стала телеведущая из Казани

Телеведущая и мама двоих детей Динара Вургафт победила в конкурсе «Миссис Россия International 2024».
«Везу в Казань главную корону. Ровно через 10 лет после победы в конкурсе “Мисс Татарстан” я осуществила свою мечту», — написала Динара на своей страничке в соцсетях.
«Не было никаких сомнений, лучшая и неповторимая», — пишут в комментариях казанцы.
«В этом году исполнилось 10 лет с моей победы в конкурсе “Мисс Татарстан 2014”. И в этом году нашей семье исполнилось 10 лет, — рассказала о себе Динара. — Так что для меня этот год- юбилейный. Я бы хотела на своем примере показать, что семья и дети дают женщинам стимул развиваться и достигать новых целей. Можно быть одновременно заботливой мамой, любящей женой, создавая домашний уют и при этом- заниматься любимым делом, вести активную общественную деятельность».
Финал конкурса, в котором участвуют замужние россиянки, состоялся в Ростове-на-Дону. Победительница «Миссис Россия International 2024» примет участие в мировом конкурсе «Миссис International».