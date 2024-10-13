В Ростове пешеходам запретят ходить рядом со стройкой противочумного института

Напомним, с 15 октября по 25 декабря в Ростове с 23:00 до 5:00 будут закрывать проезд для машин по проспекту Буденновскому от улицы Максима Горького и до Целиноградской. А с 16 до 19 октября с 8:00 до 17:00 пешеходам нельзя будет ходить в районе дома № 98 по Большой Садовой — там будут ремонтировать фасад. Причем двигаться по противоположной от здания стороне улицы придется и по Социалистической, и по Соколова.