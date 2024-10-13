Гитарист Iron Maiden Эдриан Смит раскрыл, какую песню любит исполнять вживую

Музыкант отметил, что ему нравится, как публика реагирует на открывающий аккорд, — простой перебор на акустической гитаре. По его словам, гости концерта просто затихают и гадают, что грядет дальше. Как передает Blabbermouth, Смит также ценит возможность проявить себя: благодаря тому, что ему не приходится торопиться, он может вложить в партию «больше чувства».