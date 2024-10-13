У кого из людей есть шансы дожить до ста лет — исследование

Ученые изучили статистику смертности в регионах по всему миру, включая Гонконг, Австралию, Францию и Испанию. Стало понятно, что средняя продолжительность жизни значительно выросла на протяжении XIX и первой половины XX века благодаря развитию медицины. Если в 1900 году этот показатель составлял 48 лет, то к 1950 году он вырос до 67 лет, а к началу нового тысячелетия — до 76.