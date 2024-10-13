Белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию

В милицию обратился минчанин, потерявший подаренные на день рождения 1500 долларов. Подробнее во Фрунзенском РУВД Минска рассказали sb.by.
Так, в милицию обратился минчанин, который на день рождения получил в качестве подарка 1500 долларов, но остался без денег. Выяснилось, что ночь в день рождения, выходя из дома, где живут родители, мужчина поставил на лавочку подарочный пакет с крупной суммой, а также сертификатом на 150 белорусских рублей. Картину под подъездом с общего балкона наблюдали двое 17-летний парней, когда именинник уехал, они спустились и забрали пакет с деньгами.
Украденные деньги подростки потратили на такси, покупку обуви, подарки своим девушкам и возвращение долгов.
— В отношении несовершеннолетних возбуждено уголовное дело за кражу (ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси), ответственность за данное преступление наступает с 14 лет, — прокомментировал начальник милиции общественной безопасности Вадим Аниперко.
А еще мы писали, что белорус пойдет под суд из-за громкой музыки у соседа.
Также под Полоцком ГАИ оштрафовала босого белоруса без фликера.
И директор фирмы в Минске может сесть на 10 лет за мошенничество с поставками: «Похитил 400 тысяч рублей у шести организаций».