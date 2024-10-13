Белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию

Так, в милицию обратился минчанин, который на день рождения получил в качестве подарка 1500 долларов, но остался без денег. Выяснилось, что ночь в день рождения, выходя из дома, где живут родители, мужчина поставил на лавочку подарочный пакет с крупной суммой, а также сертификатом на 150 белорусских рублей. Картину под подъездом с общего балкона наблюдали двое 17-летний парней, когда именинник уехал, они спустились и забрали пакет с деньгами.