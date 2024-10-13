В омской «Птичьей гавани» посчитали птиц

В прошлом году Россия стала лидером акции по числу участников и встреченных видов. Более 33 тысяч человек из 74 регионов страны приняли участие в мероприятии, а наблюдатели зафиксировали 270 видов птиц и более 1,25 млн особей. Природный парк «Птичья гавань» уже несколько лет поддерживает этот проект, активно участвуя в акции и внося свой вклад в сохранение биоразнообразия региона.