В омской «Птичьей гавани» посчитали птиц

В начале октября природный парк «Птичья гавань» присоединился к международной акции, приуроченной к Всемирным дням наблюдения птиц. Цель мероприятия — привлечь внимание общественности к многообразию птиц, их охране и сохранению мест обитания.
Сотрудники парка сообщили, что в ходе наблюдений в окрестностях «Птичьей гавани» было зафиксировано 22 вида птиц, средняя плотность которых составила 216 особей на квадратный километр. Это важный вклад в международную программу по мониторингу птиц, которая направлена на изучение миграции и популяции пернатых.
В прошлом году Россия стала лидером акции по числу участников и встреченных видов. Более 33 тысяч человек из 74 регионов страны приняли участие в мероприятии, а наблюдатели зафиксировали 270 видов птиц и более 1,25 млн особей. Природный парк «Птичья гавань» уже несколько лет поддерживает этот проект, активно участвуя в акции и внося свой вклад в сохранение биоразнообразия региона.
Главная задача Всемирных дней наблюдения птиц — отметить всех птиц, встреченных в определенный промежуток времени, и направить результаты в национальные координационные центры. Эти данные помогают составить картину распространения и численности птиц, а также привлечь внимание к проблемам сохранения их среды обитания.