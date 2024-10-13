Разработан метод использования карьерных сточных вод для восстановления лесов

При этом выращенная в сточных водах биомасса микроводорослей может служить удобрением, что также стимулирует рост сеянцев сосны при гидропонном выращивании, улучшает плодородие обедненных почв. Бактерии являются удобрениями для растений при реактивации нарушенных земель этих же угольных предприятий. Исследования проводились на двух видах растений: сосна обыкновенная и костер безостый. «Судя по тому, что растения в порядке, серьезного ущерба для “здоровья” почв не ожидается. Но нужно в этом убеждаться, и для каждого вида растений необходимо проводить отдельные исследования», — добавил Соловченко.