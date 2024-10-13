Разработан метод использования карьерных сточных вод для восстановления лесов

КЕМЕРОВО, 13 октября. /ТАСС/. Российские ученые разработали метод использования карьерных сточных вод для выращивания саженцев сосны, которые затем будут высаживаться для рекультивации горных отвалов. Для этого используется выращенная в сточных водах биомасса микроводорослей, к такому выводу пришли ученые МГУ имени М. В. Ломоносова и Кемеровского государственного университета, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.
Исследование проводилось благодаря гранту Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Chemosphere в октябре 2024 года. Выращенные в карьерных сточных водах микроводоросли улучшает плодородность почвы благодаря содержанию круга необходимых элементов.
«Карьерные сточные [воды] — это бросовый ресурс, который можно использовать для выращивания посадочного материала растений, применяемых для рекультивации карьеров. Выяснилось, что они содержат потенциально полезные железо, марганец и цинк, а также связанный азот и фосфор. Вредными могут быть кадмий и свинец, но они не обнаружены в сточных водах, которые мы изучали», — сказал профессор кафедры биоинженерии МГУ Алексей Соловченко.
Ученые добавляют, что гидропонный способ выращивания растений, то есть на искусственных средах без почвы, требует наличия специального оборудования. Использование сточных вод может облегчить приготовление необходимых растворов по сравнению с применением подготовленной и очищенной воды. Но прежде необходимо проверить сточные воды на превышение допустимых концентраций тяжелых металлов, а также дать воде отстояться для частичного окисления примесей кислородом.
При этом выращенная в сточных водах биомасса микроводорослей может служить удобрением, что также стимулирует рост сеянцев сосны при гидропонном выращивании, улучшает плодородие обедненных почв. Бактерии являются удобрениями для растений при реактивации нарушенных земель этих же угольных предприятий. Исследования проводились на двух видах растений: сосна обыкновенная и костер безостый. «Судя по тому, что растения в порядке, серьезного ущерба для “здоровья” почв не ожидается. Но нужно в этом убеждаться, и для каждого вида растений необходимо проводить отдельные исследования», — добавил Соловченко.
Сосна является одним из наиболее эффективных и распространенных растений, которые используются для рекультивации, так как к деревьям и кустарникам, выращиваемым на отвалах, предъявляются более высокие требования. Они должны успешно противостоять неблагоприятным свойствам горных пород, предотвращать дефляцию грунтов и при этом обладать хозяйственно ценными качествами и декоративностью. Использование растений необходимо для нормализации кислотности и снижения содержания тяжелых металлов в почве угольных полигонов.