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Жога и Куйвашев поздравили уральцев с днем работника агропрома

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравили уральцев с днем работника сельского хозяйства.

Источник: Коммерсантъ

Как рассказал господин Жога, обращаясь к уральцам, он планирует посетить предприятия агропрома округа.

«Урал — сердце нашей страны. Здесь промышленность и сельское хозяйство работают вместе, создавая сильную экономику. Даже в суровых климатических условиях вы показываете невероятное мастерство и трудолюбие».

сказал он

По словам главы Свердловской области, в 2024 году объем государственной поддержки, которую получили уральские аграрии, составил около 5 млрд руб., из которых около 80% — средства регионального бюджета «Ваш труд всегда был и будет пользоваться огромным уважением в обществе. Успехи агропромышленного комплекса Свердловской области — это результат вашей поистине самоотверженной работы и преданности выбранному делу», — отметил Евгений Куйвашев.

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