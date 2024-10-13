Жога и Куйвашев поздравили уральцев с днем работника агропрома

По словам главы Свердловской области, в 2024 году объем государственной поддержки, которую получили уральские аграрии, составил около 5 млрд руб., из которых около 80% — средства регионального бюджета «Ваш труд всегда был и будет пользоваться огромным уважением в обществе. Успехи агропромышленного комплекса Свердловской области — это результат вашей поистине самоотверженной работы и преданности выбранному делу», — отметил Евгений Куйвашев.