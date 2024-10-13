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На улице 22 Партсъезда в Самаре начали укладывать тротуарную плитку

В Самаре продолжают строительство улицы 22 Партсъезда.

Источник: Комсомольская правда

Строительство улицы 22 Партсъезда в Самаре продолжается. Свежими кадрами с места работ поделился самарский блогер Евгений Щёкин.

— Укладывают тротуарную плитку, — прокомментировал видео блогер.

Судя по кадрам, на участке дороги идут и другие работы, активно работает спецтехника. Напомним, что строительство улицы Партсъезда идет в два этапа: от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе и от Ново-Садовой до улицы Солнечной. Все участки реконструируемой улицы планируют сдать в эксплуатацию в начале 2025 года.

Ранее самарцы были недовольны благоустройством улицы 22 Партсъезда. Решить их обещали до сдачи объекта в эксплуатацию.

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