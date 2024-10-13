На улице 22 Партсъезда в Самаре начали укладывать тротуарную плитку

Строительство улицы 22 Партсъезда в Самаре продолжается. Свежими кадрами с места работ поделился самарский блогер Евгений Щёкин.
— Укладывают тротуарную плитку, — прокомментировал видео блогер.
Судя по кадрам, на участке дороги идут и другие работы, активно работает спецтехника. Напомним, что строительство улицы Партсъезда идет в два этапа: от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе и от Ново-Садовой до улицы Солнечной. Все участки реконструируемой улицы планируют сдать в эксплуатацию в начале 2025 года.
Ранее самарцы были недовольны благоустройством улицы 22 Партсъезда. Решить их обещали до сдачи объекта в эксплуатацию.