На улице 22 Партсъезда в Самаре начали укладывать тротуарную плитку

Судя по кадрам, на участке дороги идут и другие работы, активно работает спецтехника. Напомним, что строительство улицы Партсъезда идет в два этапа: от улицы Ново-Садовой до Московского шоссе и от Ново-Садовой до улицы Солнечной. Все участки реконструируемой улицы планируют сдать в эксплуатацию в начале 2025 года.