Нотариус сказал, как увеличить размер алиментов в соглашении о детях при разводе родителей в Беларуси

В нотариате заметили, что острые вопросы: с кем останется ребенок, как делить расходы на его содержание, где и когда с ним можно общаться и другие можно урегулировать, придя к взаимопониманию, у нотариуса. Соглашение о детях заключается, если родители способны договориться друг с другом.