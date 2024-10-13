Нотариус сказал, как увеличить размер алиментов в соглашении о детях при разводе родителей в Беларуси

Нотариус рассказал, как родители в Беларуси могут урегулировать вопросы, связанные с детьми, при разводе, сообщает телеграм-канал «Нотариат Беларуси».
В нотариате заметили, что острые вопросы: с кем останется ребенок, как делить расходы на его содержание, где и когда с ним можно общаться и другие можно урегулировать, придя к взаимопониманию, у нотариуса. Соглашение о детях заключается, если родители способны договориться друг с другом.
В соглашении о детях прописывается с кем и где ребенок будет жить, устанавливается размер алиментов и иных выплат, определяется степень участия другого родителя в жизни и воспитании ребенка, порядок выезда за границу, может передаваться недвижимость ребенку. Еще в соглашении возможно указать размер выплат на ребенка больший, чем предусматривает закон, а также изменить длительность уплаты алиментов, например, согласовать платежи до окончания вуза.
— Родители вправе заключить соглашение о детях, если данные вопросы не урегулированы в брачном договоре, соглашении об уплате алиментов или постановлении суда, — прокомментировали в пресс-службе.
Еще белорус получил 1500 долларов на день рождения и пошел в милицию.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал миссию всех белорусов, связанную с культурой.