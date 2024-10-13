Певица Пэрис Хилтон предстает неоновой бабочкой в клипе на трек ADHD

Ролик не обладает сюжетом, но певица предстает в различных неоновых декорациях — в том числе с крыльями бабочки. По мере того, как сцены меняют друг друга, Хилтон делится своим опытом жизни с диагнозом СДВГ («Синдром дефицита внимания и гиперактивности»). Невзирая на трудности, артистка все же приходит к выводу, что это расстройство может стать супер-силой, если отнестись к нему правильно.