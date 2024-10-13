Глава Башкирии вошел в президентский Совет по развитию физкультуры и спорта

Глава Башкирии Радий Хабиров вошел в состав Совета при президенте России по развитию физкультуры и спорта. Соответствующий указ опубликован накануне, 12 октября, на официальном портале правовых актов.
Помимо Радия Хабирова в Совет включили еще нескольких руководителей регионов. В их числе находятся губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а также губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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