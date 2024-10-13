Госэкспертиза отклонила проект школы в ростовской Левенцовке

Государственная стройэкспертиза отклонила проект и инженерные изыскания для строительства школы в 8-м микрорайоне Левенцовки. Отрицательное заключение было получено застройщиком. Об этом сообщает портал «Город N».
Речь идет о строительстве школы вместимостью в 1100 мест. В обнародованных материалах экспертизы не уточняется, к чему у комиссии были претензии и что нужно исправить.
Добавим, что в прошлом декабре в том же Левенцовском микрорайоне была сдана в эксплуатацию еще одна общеобразовательная школа, она также рассчитана на 1100 учащихся.