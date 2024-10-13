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Госэкспертиза отклонила проект школы в ростовской Левенцовке

В Ростове проект школы в Левенцовском районе не прошел Госэкспертизу.

Источник: Комсомольская правда

Государственная стройэкспертиза отклонила проект и инженерные изыскания для строительства школы в 8-м микрорайоне Левенцовки. Отрицательное заключение было получено застройщиком. Об этом сообщает портал «Город N».

Речь идет о строительстве школы вместимостью в 1100 мест. В обнародованных материалах экспертизы не уточняется, к чему у комиссии были претензии и что нужно исправить.

Добавим, что в прошлом декабре в том же Левенцовском микрорайоне была сдана в эксплуатацию еще одна общеобразовательная школа, она также рассчитана на 1100 учащихся.

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строительство